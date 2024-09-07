В США наймут военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии

В США ищут летчиков для обучения ВСУ управлению F-16 на авиабазе в Румынии

Американский подрядчик в сфере обороны занялся активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на авиабазе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с истребителями F-16. Компания Draken International на своем официальном сайте опубликовала вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техническому обслуживанию истребителей. Судя по описанию вакансии, компания управляет учебной базой по подготовке пилотов для управления истребителями F-16 в Румынии.

При этом вакансии размещены только на американском сайте. На портале европейского подразделения Draken Europe эти позиции отсутствуют. Потенциальные кандидаты должны иметь минимум 2000 часов налета. Кроме того, им предстоит выдержать проверку Секретной службы США.

Ранее Румыния решила покрыть расходы на обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16.