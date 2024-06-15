Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16

Profit.ro: Румыния покроет расходы на обучение пилотов ВСУ управлению F-16

Румыния решила покрыть расходы на обучение пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению американскими истребителями F-16. Об этом сообщает новостной портал Profit.ro.

«Румыния оплатит из государственного бюджета, через бюджет Министерства национальной обороны Румынии, расходы на обучение украинских пилотов управлению самолетами F-16 на военной авиабазе в Фетешти», — утверждается в публикации.

Портал приводит отрывок из постановления Минобороны, согласно которому расходы «предназначены для оплаты контрактов», а также проживания и питания украинцев. В них также входит стоимость оборудования, транспортировки и топлива.

В постановлении не указана смета расходов на обучение. При этом Минобороны Румынии отмечает, что их покроют уже утвержденные в бюджете средства, в связи с чем ведомство не будет прибегать к дополнительным затратам.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций истребителей F-16.