Сальдо: ВСУ атакуют дронами мирное население

О нечеловеческих действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ ежедневно проводят обстрелы. Под удар попадает мирное население и автомобили. Например, были случаи, когда украинские дроны падали на велосипедистов.

Как считает Сальдо, украинские военные, управляющие беспилотниками, специально ищут гражданских для атаки.

Ранее Сальдо рассказал о запустении в подконтрольном Киеву Херсоне. Он отметил, что в городе проживает всего 50 тысяч из 340 тысяч человек, не везде есть регулярное электро- и водоснабжение. При этом там присутствует множество военных ВСУ, в том числе иностранные наемники, располагаются центры обучения.