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13:57, 7 сентября 2024Экономика

В Киргизии объяснили запрет банкам принимать платежные поручения

Министр экономики Киргизии объяснил, почему банкам запрещены платежные поручения

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Министр экономики Киргизии Данияр Амангельдиев заявил, что банкам страны в течение года запрещено принимать к исполнению платежные поручения и осуществлять расчеты по контрактам без поставки на территорию государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, платежи через Киргизию продолжатся, но только по новому порядку, который необходим для обеспечения прозрачности финансовых потоков, а также позволит удешевить транзакции. Он отметил, что это сделано для упорядочения торговых потоков.

Амангельдиев добавил, что в условиях без реальной поставки это окажет помощь киргизским предпринимателям в проведении платежей и упростит сам процесс. Таким образом, у банков появится ясная картина и они смогут отсечь сомнительные операции, объяснил он. Министр экономики подчеркнул, что в стране уже создана торговая государственная компания, которая будет осуществлять платежи без ограничений по текущим платежам.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Киргизии запретил всем республиканским организациям осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, следующих в иностранные государства, без их фактической доставки на территорию республики.

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      Анна Габай
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