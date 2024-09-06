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15:38, 6 сентября 2024Экономика

Нацбанк Киргизии запретил один вид платежей

НБКР: запрещаются любые платежи за товары без их реальной поставки в Киргизию

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Национальный банк Киргизии (НБКР) запретил всем республиканским организациям осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, следующих в иностранные государства, без их фактической доставки на территорию КР. Об этом сообщило издание Economist.kg.

Данное ограничение ввели на один год. Его обосновали стремлением обеспечить экономическую безопасность и сохранить финансовую стабильность. Уточняется, что введенный запрет обязателен для всех поднадзорных киргизскому регулятору организаций. А это банки, микрофинансовые организации и платежные системы. Исключения сделают лишь для уполномоченных госкомпаний, которые будут определены местным правительством.

Во второй половине августа стало известно, что после прекращения южнокорейским Kookmin Bank SWIFT-переводов в долларах для клиентов киргизских финансовых учреждений последние начали искать альтернативные решения. В свою очередь, НБКР призвал не сомневаться в стабильности банковской системы.

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