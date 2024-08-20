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10:58, 20 августа 2024Экономика

Банки Киргизии лишились ключевого партнера для SWIFT-переводов

24.kg: киргизские банки пообещали продолжить SWIFT-переводы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

После того как южнокорейский Kookmin Bank, один из ключевых корреспондентов для банков Киргизии, заявил, что с сентября 2024 года перестанет проводить SWIFT-переводы в долларах для клиентов киргизских финансовых учреждений, последние начали искать альтернативные решения. Об этом сообщает агентство 24.kg.

В частности, MBANK запустил новый сервис, позволяющий отправлять деньги в 160 государств. «Оптима Банк» надеется расширить партнерство с другими корреспондентскими банками. «Элдик Банк» пообещал, что переводы будут идти через другие банки-корреспонденты. «Демир Банк» сообщил, что располагает еще тремя альтернативными банками-корреспондентами. В «Халык банке» заявили, что продолжат оказывать услуги по SWIFT-платежам в полном объеме. По словам представителей KICB, эта кредитная организация наладила корреспондентские отношения с Citibank, что обеспечило ей и ее клиентам прямой доступ к платежам в долларах.

Часть других банков заявили, что либо ищут в настоящее время новых корреспондентов, либо вообще воздержались от комментариев.

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В свою очередь, Национальный банк республики призвал не сомневаться в стабильности банковской системы. Банки Киргизии смогли завязать корреспондентские отношения более чем с двумя десятками зарубежных банков. Кроме того, они ужесточили контроль за трансграничными операциями в условиях санкций.

Ранее Kookmin Bank заявил, что прекращает SWIFT-переводы в долларах с Киргизией. Эта южнокорейская кредитная организация является одной из четырех крупнейших в Южной Корее по стоимости активов. В целом же объем средств, переведенных из Киргизии в Корею в 2022-2023 годах, увеличился в 11 раз.

В свою очередь, крупнейший банк Киргизии MBank заявил, что с 16 августа приостанавливает на неопределенный срок денежные переводы через российские банки. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев объяснил такой поступок экономическим давлением со стороны США.

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