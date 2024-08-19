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15:37, 19 августа 2024Экономика

В Госдуме объяснили приостановку переводов крупного банка Киргизии через Россию

Арефьев: ограничения банка Киргизии в отношении России связаны с давлением США

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев объяснил решение крупного банка Киргизии MBank приостановить денежные переводы через российские банки. В беседе с «Лентой.ру» депутат предположил, что подобные ограничения связаны с экономическим давлением со стороны США.

Ранее киргизский MBank проинформировал, что с 16 августа денежные переводы через российские банки приостановлены на неопределенный срок. Уточнялось, что переводы будут идти через банки, не попадающие под санкции, по рублевым реквизитам.

«Ничего особенного серьезного нет. Эти азиатские страны с нами имеют не очень значительный товарооборот, поэтому для нас это несмертельно. Любая подножка, подстава всегда неприятна. Их вынуждают это делать американские санкции, которыми запугали весь мир. Все, кто сотрудничают с Россией, становятся персонами нон грата, и начинаются в их отношении эти экономические санкции», — объяснил Арефьев решение о приостановке переводов.

Скорее всего, их заставили США. (...) Я думаю, что это для нас не станет смертельной проблемой, и эти меры не будут долговременными. Сотрудничество между нашими странами должно быть на высоком уровне, потому что эти государства, (...) вряд ли без нас обойдутся

Николай Арефьевпервый зампред комитета Госдумы по экономической политике

В июне сообщалось, что MBank остановил работу с российскими системами денежных переводов после введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Тогда эти ограничения объяснили волатильностью курса российской валюты и возможностью резких колебаний валютного рынка.

Кирилл Садовский
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