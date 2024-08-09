Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

Мирзиеев: страны Центральной Азии оказались заложниками санкций Запада

Страны Центральной Азии оказались заложниками санкций Запада. Так бывшие республики СССР назвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, его цитирует Sputnik.

По словам главы государства, из-за геополитического положения ряд стран «в полной мере» испытал негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликта между Россией и западными странами.

«Нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки, страны региона оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растет инфляционное давление, сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры», — пожаловался он.

Ранее глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Евросоюз постоянно предупреждает Бишкек по поводу недопустимости нарушения европейских санкций. Он подчеркнул, что Москва остается основным торговым партнером Бишкека.

США внесли в санкционный список несколько компаний из Киргизии за то, что они помогали России обходить режим наложенных на нее ограничений.

Председатель Правления Айыл-Банка Киргизии Тилек Алимджанов также отметил, что пакет санкций, введенный американским Минфином против Московской биржи, затруднил работу ряда организаций по всему миру. По его словам, киргизские банки ощутили последствия новых санкций, и западные партнеры стремятся оградить их от российского рынка.