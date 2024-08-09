Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:55, 9 августа 2024Экономика

Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

Мирзиеев: страны Центральной Азии оказались заложниками санкций Запада
Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиеев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Страны Центральной Азии оказались заложниками санкций Запада. Так бывшие республики СССР назвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, его цитирует Sputnik.

По словам главы государства, из-за геополитического положения ряд стран «в полной мере» испытал негативные последствия глобального кризиса доверия и эскалации конфликта между Россией и западными странами.

«Нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки, страны региона оказались заложниками санкционной политики, заметно увеличились логистические издержки, растет инфляционное давление, сокращаются возможности на мировом рынке капитала, усиливается протекционизм и появляются все новые барьеры», — пожаловался он.

Ранее глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что Евросоюз постоянно предупреждает Бишкек по поводу недопустимости нарушения европейских санкций. Он подчеркнул, что Москва остается основным торговым партнером Бишкека.

США внесли в санкционный список несколько компаний из Киргизии за то, что они помогали России обходить режим наложенных на нее ограничений.

Председатель Правления Айыл-Банка Киргизии Тилек Алимджанов также отметил, что пакет санкций, введенный американским Минфином против Московской биржи, затруднил работу ряда организаций по всему миру. По его словам, киргизские банки ощутили последствия новых санкций, и западные партнеры стремятся оградить их от российского рынка.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Стало известно о неготовности армий Восточной Европы к войне

      Влияние СВО на гонорар Шевчука оценили

      Состояние самой богатой семьи Индии сравнили с ВВП страны

      Москвичам пообещали сентябрьские холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше