В бывшей республике СССР ощутили последствия санкций против Мосбиржи

Айыл-Банк: санкции против Московской биржи затруднили работу банков в Киргизии

Новый пакет санкций, введенный американским Минфином против Московской биржи, затруднил работу ряда организаций по всему миру. Об этом заявил председатель Правления Айыл-Банка Тилек Алимджанов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В конце июля представителей киргизских банков посетили американские чиновники с целью установить, как в бывшей республике СССР сотрудничают с Россией, как идут обмены средств и как выстроены рабочие процессы. По словам Алимджанова, киргизские банки ощутили последствия против новых санкций, и западные партнеры стремятся оградить их от российского рынка.

«Самой большой проблемой на сегодня является то, что мы не знаем, какие санкции американцы и европейцы завтра введут и какие правила и нормы установят, чтобы мы могли переводить деньги. Мы доллары или евро отправляем через наших корреспондентов, и с каждым днем вносятся какие-то правила в их работе, и нельзя предугадать, что будет. Как мы с этим боремся и что можем предложить? Ничего. К сожалению, есть "Большой брат", который пытается навязывать свои правила», — добавил представитель банка в рамках конференции TokenTalks, которую организовала лицензированная биржа TokenSpot.

Власти США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национальных клирингового центра и расчетного депозитария 12 июня. Российская площадка объявила о прекращении торгов долларами и евро, а после — и о временной приостановке операций с гонконгским долларом. Последнюю меру объяснили снижениям потенциальных рисков и пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

Позднее в Центральном банке отметили, что все сделки с валютами США и Евросоюза будут проводиться в России на внебиржевом рынке. Для определения курса доллара и евро будут использовать банковскую отчетность о проведенных операциях и сведения от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Днем позже ряд киргизских банков остановили работу с российскими системами денежных переводов на фоне новых ограничений. Стали недоступны денежные переводы из России в Киргизию и в обратном направлении. В Mbank объяснили ограничения на пополнение, переводы и конвертацию рубля волатильностью курса российской валюты и возможностью резких колебаний валютного рынка. Также о недоступности переводов сообщили в банке «Компаньон», РСК Банке, Кыргызско-Швейцарском банке (КСБ), а в Кыргызском инвестиционно-кредитном банке (KICB) объяснили, что средства в рублях можно провести в банки, которые не находятся под санкциями. Возобновили операции только 14 июня.