Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:34, 14 июня 2024Экономика

Киргизские банки возобновили денежные переводы в Россию и из нее

В Киргизии банки снова начали работать с российскими денежными переводами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Киргизии коммерческие банки возобновили работу с денежными переводами в Россию и из нее, а также с российскими рублями. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на кредитные организации этой республики.

Так, РСК-банк проинформировал, что восстановил работу систем Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона». Снова начал работать с рублями и системой «Юнистрим» банк «Компаньон».

Ранее несколько киргизских банков прекратили работать с российскими системами денежных переводов, после того как Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под санкции. Как следствие, стало невозможно организовать денежные переводы из России в Киргизию и обратно. Впрочем, некоторые банки этой республики никаких ограничений вводить не стали и продолжили проводить операции с рублем.

В начале апреля 2024 года киргизские банки прекратили обслуживание российских карт системы «Мир», опасаясь вторичных санкций США. Тогда же эти карты перестали обслуживать в Казахстане.

До этого Московская биржа объявила, что с 13 июня останавливает торги долларом и евро. Они прекратятся на валютном, фондовом и денежном рынках, а также на рынке драгоценных металлов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

      Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку

      Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

      Орбан оценил значение выборов в Европарламент

      Публиковавший методички терактов и диверсий в интернет-сообществах россиянин получил срок

      В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

      Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

      Смерч появился в российском регионе и попал на видео

      Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше