США пригрозили еще одной постсоветской стране за помощь России

В Минфине США пригрозили Киргизии «мерами» за помощь России в обходе санкций

США внесли в санкционный список несколько компаний из Киргизии за то, что они помогали России обходить режим наложенных на нее ограничений. Об этом заявил представитель управления Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Уоррен Райан. Его цитирует издание Economist.kg.

Райан рассказал, что речь идет о двух фирмах, которых 12 июля лишили доступа к финансовой системе США, а также к мировой финансовой системе. По его словам, это было сделано, так как эти компании вели незаконные закупки и уклонялись от исполнения санкций, касающихся поставок на российскую военно-промышленную базу.

Он подчеркнул, что Вашингтон в борьбе за исполнение антироссийских санкций предпочитает налаживать партнерские отношения с другими странами. Однако иногда, «если сотрудничество не приводит к желаемым результатам», ему приходится принимать дополнительные меры. Он заявил, что американская сторона готова предоставить Бишкеку всю необходимую информацию, дабы правительство Киргизии потом «отчиталось перед нами».

«Это произошло в ряде случаев и оказалось полезным. В других случаях нам не удавалось добиться успеха или приходилось действовать быстро», — констатировал Райан.

По его словам, Россия постоянно ищет новые способы уклониться от санкций, и поэтому США тратят много времени на разработку мер, которые закрывают дыры в работе санкций. Представитель американского Минфина уверен, что режим рестрикций становится все более эффективным. Однако в Киргизии Вашингтон столкнулся с серьезным вызовом, так как торгово-экономические связи Москвы и Бишкека оказались очень сильными. После февраля 2022 года Россия стала использовать Центральную Азию как посредника. Как следствие, был зафиксирован резкий рост количества критически важных товаров, используемых для оборонно-промышленной базы, проходящих через Киргизию. По словам Райана, в 2023 году число отправлений таких товаров в эту республику выросло на 220 процентов. По некоторым позициям был 2000-процентный рост.

При этом Райан уклонился от ответа на вопрос о том, сколько всего киргизских компаний уже попали под американские санкции за сотрудничество с Россией. Он считает, что не это следует считать показателем масштабов проблемы или успеха принимаемых мер.

Ранее стало известно, что Киргизия хочет вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». С этой целью уже началась разработка соответствующего программного обеспечения.

До этого министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сказал, что власти его страны пытаются выполнять антироссийские санкции, однако не всегда могут отследить соблюдение требований. Он подчеркнул, что Москва остается основным торговым партнером Бишкека.