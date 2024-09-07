В ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз

Сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили мину-сюрприз в ЛНР

Сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили замаскированный инженерный боеприпас с миной-сюрпризом в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по региону.

«При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений в Луганской народной республике росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, установленный с миной-сюрпризом», — рассказали в ведомстве. Представители Росгвардии уточнили, что предмет уничтожили накладным зарядом.

Сообщается, что наличие взрывного устройства подтвердила служебная собака по кличке Норис. Как рассказал кинолог Росгвардии, пес замер в сигнальной стойке при приближении к взрывоопасному предмету. Он также сообщил, что уже давно работает вместе с Норисом и планирует забрать его к себе, когда собака выйдет на пенсию.

В августе этого года стало известно, что росгвардейцы обнаружили в Харьковской области схрон Вооруженных сил Украины с 25 противопехотными минами и уничтожили его. По данным ведомства, схрон нашли на лесной тропе рядом с одним из населенных пунктов области в ходе инженерной разведки.