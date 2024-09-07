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14:27, 7 сентября 2024Россия

В Москве открыли первый участок Троицкой линии метро

Путин и Собянин открыли 16-ю линию московского метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 16-ю линию столичного метро. По видеосвязи они приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии метрополитена, передает ТАСС.

На участке длиной 8,3 километра расположились четыре станции: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На станции «Новаторская» открылась пересадка на Большую кольцевую линию метро.

Отмечается, что первый участок линии улучшит транспортное обслуживание около миллиона горожан. Более 800 тысяч жителей московских районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген) получили метро в пешей доступности. Благодаря этому разгрузятся Калужско-Рижская и Сокольническая линии метро, свободнее движение станет на прилегающих улицах.

Ранее Путин высказался о роли Москвы. Он назвал город надежным оплотом российской государственности. Кроме того, российский лидер отметил роль Москвы как промышленного центра. Он отдельно указал на столицу как на важнейший центр развития беспилотных систем.

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      Александра Д Борисова
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