В ОДКБ призвали уделить внимание применению беспилотников и борьбе с ними

Сердюков: на учениях ОДКБ в Киргизии нужно уделить особое внимание беспилотникам

В ходе учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2024», которые пройдут в Киргизии, нужно уделить особое внимание применению беспилотников и борьбе с ними. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, передает РИА Новости.

«Постоянно меняющиеся формы и способы ведения боевых действий требуют их глубокого анализа, изучения и освоения в ходе оперативной и боевой подготовки. Особое внимание необходимо уделить применению беспилотной летательной авиации и противодействию ей, средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, что в настоящее время является наиболее актуальным на поле боя», — сказал он.

По словам Сердюкова, отработку практических действий также проведут в водной акватории с применением боевых катеров. Он добавил, что на грядущих учениях планируется отработать варианты возможных действий, которые в последующем будут использоваться при применении Коллективных сил в реальных условиях.

Ранее депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев призвал поддержать Россию в конфликте с Украиной. По его словам, сделать это необходимо, так как Бишкек вместе с Москвой входят в ОДКБ.