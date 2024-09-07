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20:43, 7 сентября 2024Россия

В России последствия падения грузовика с моста в реку сняли на видео

В Нижнем Новгороде грузовик упал с моста в Оку, последствия сняли на видео

В Нижнем Новгороде последствия падения грузовика в Оку сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

На кадрах видно пробитый отбойник. Ширина образовавшегося проема составляет несколько метров. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

ЧП произошло вечером в субботу, 7 сентября. По словам очевидцев, которые приводит канал, после падения фуры из воды никто не выплыл. Вероятно, водителю выжить не удалось. К поиску людей подключили катер спасательной службы.

Ранее в Ленинградской области автомобиль с пятью людьми съехал в реку. Машина так же, как и в случае с происшествием в Нижнем Новгороде, вылетела с моста. Находившиеся в салоне подростки были пьяны.

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      Алан Босиков
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