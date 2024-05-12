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11:29, 12 мая 2024Россия

Под Петербургом автомобиль с пятью пьяными подростками съехал в реку

В Ленобласти автомобиль с пятью пьяными подростками съехал в реку

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В поселке Рощино Ленинградской области автомобиль с пятью пьяными подростками съехал в реку. Об этом сообщило управление МВД по Санкт-Петербургу и области в Telegram-канале.

Автомобиль Skoda до случившегося заметили полицейские — он двигался по проезжей части, представляя угрозу для окружающих. Полицейские на служебном автомобиле проследовали за транспортным средством. Они установились у моста, с которого упал автомобиль.

Сотрудники полиции увидели двух подростков, которые смогли самостоятельно выбраться из Skoda. Еще двое, находившихся внутри авто, получили несовместимые с жизнью травмы, одного человека ищут.

«Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, незадолго до этого закупившись спиртным в местном магазине», — отчитались в управлении МВД. Там добавили, что после случившегося начата проверка, обстоятельства аварии под Санкт-Петербургом устанавливаются.

10 мая автобус съехал в реку Мойку в Петербурге и утонул. В результате выжил один пассажир автобуса и его водитель.

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      Анастасия Шейкина
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