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17:12, 7 сентября 2024Россия

В российском детском лагере произошла вспышка пневмонии

На Урале в детском лагере произошла вспышка пневмонии

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Урале в детском лагере «Красная Горка» произошла вспышка пневмонии. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

По словам матери одной из школьниц, отдыхавших в лагере, симптомы заболевания появились у ее дочери 30 августа. Также она сообщила еще о нескольких подобных случаях. «Очень много детей сейчас в больнице после пятой смены, она длилась с 13 по 26 августа», — сказала россиянка.

Издание обратилось за разъяснениями в дирекцию лагеря и пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее в Бурятии в лагере у 26 детей обнаружили кишечную инфекцию. К выяснению обстоятельств случившегося подключились органы прокуратуры.

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      Алан Босиков
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