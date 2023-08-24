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12:57, 24 августа 2023Россия

Работу российского лагеря после массового отравления детей приостановили

Роспотребнадзор Бурятии остановил работу лагеря после массового отравления детей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Роспотребнадзор приостановил работу детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в Бурятии после массового отравления детей, их вывозят из учреждения. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Острую кишечную инфекцию обнаружили у 28 человек, включая 26 детей и 2 работников лагеря. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины случившегося.

Прокуратура также проводит проверку.

Ранее в другом российском лагере — «Восток» в Нижнем Новгороде — заболели 30 детей. На смывах с чистых вилок, ложек и стаканов нашли кишечную палочку.

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    Евгения Куликова
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