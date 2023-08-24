В российском лагере массово заболели дети

В лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое заболевание детей

В лагере «Байкальский бор» в Бурятии произошло массовое заболевание детей. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

Надзорный орган организовал проверку. В ходе нее будет оценено соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних.

Роспотребнадзор проводит расследование. При этом ведомство уточнило, что диагноз у заболевших пока не установлен, также нет точных данных о количестве детей и характере заболевания, передает РИА Новости.

Ранее в нижегородском детском лагере «Восток» специалисты обнаружили кишечную палочку в смывах, сделанных с чистых вилок, ложек и стаканов; ранее в этом же детском лагере заболели 30 детей — они обратились к медикам с признаками отравления. Работа лагеря была приостановлена.