В США испугались стремления Турции вступить в БРИКС

Американский журналист Хинкл: США напуганы стремлением Турции вступить в БРИКС

США напуганы стремлением Турции вступить в БРИКС, так как она является ключевым участником блока НАТО. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл, передает РИА Новости.

«Турция — это, возможно, самый важный член НАТО, кроме США. И тот факт, что они сейчас обсуждают вступление в БРИКС: сообщили, что подали заявку, посетят встречу БРИКС (саммит в Казани — прим. «Ленты.ру») (...) США определенно напуганы», — сказал он.

При этом журналист отметил, что политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана имеет многовекторный характер и добавил, что сам поверит во вступление страны в БРИКС, когда оно действительно произойдет.

В июле обозреватель Харьянто Мартаха заявил, что интерес Турции к вступлению к БРИКС может быть обусловлен тем, что страна разделяет идею о многополярном мире. По его мнению, для Турции вступление в объединение станет возможностью усилить свое международное влияние и экономический потенциал.