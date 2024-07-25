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20:08, 25 июля 2024Интернет и СМИ

Названа причина стремления Турции в БРИКС

InfoBRICS: Турция стремится в БРИКС, так как разделяет идею о многополярном мире

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Интерес Турции к вступлению к БРИКС может быть обусловлен тем, что страна разделяет идею о многополярном мире. Такую причину стремления Анкары присоединиться к объединению назвал обозреватель Харьянто Мартаха в материале для издания InfoBRICS.

В материале отмечается, что о вступлении в БРИКС в Турции говорили еще в 2018 году, однако начало спецоперации в 2022 году приостановило этот процесс. «Только сейчас Анкара снова проявляет интерес», — констатировал обозреватель.

По его мнению, для Турции вступление в объединение станет возможность усилить свое международное влияние и экономический потенциал. БРИКС даст Анкаре доступ к обширному рынку и позволить взаимодействовать с ведущими экономиками развивающегося мира.

О том, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, министр иностранных дел страны Хакан Фидан заявил в начале июня во время визита Китай. В США после этого предрекли выход Турции из НАТО ради БРИКС. По мнению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, что «БРИКС — это будущее»

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