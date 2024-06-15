Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 15 июня 2024Мир

В США предрекли выход Турции из НАТО ради БРИКС

Экс-разведчик США Риттер: Турция может выйти из НАТО и вступить в БРИКС
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kenzo Tribouillard / Pool / Reuters

Турция может выйти из НАТО и вступить в БРИКС, если Россия реализует план по созданию новой системы безопасности в Евразии. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Through the eyes of.

«Я думаю, что, как только Турция присоединится к БРИКС и будет установлена независимая система евразийской безопасности [президента России Владимира] Путина, турки сразу покинут НАТО и пойдут в другом направлении», — заявил Риттер.

Бывший разведчик добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган понимает, что «БРИКС — это будущее». По мнению Риттера, объединение переживает «этап фундаментального строительства своей рабочей структуры и Анкаре будет выгодно стать частью этого процесса как можно раньше».

Риттер добавил, что НАТО пребывает в упадке в связи с уроном, который ему нанесли боевые действия на Украине. По его словам, альянс «получил смертельное ранение».

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС. Он добавил, что обсудит этот вопрос с главами МИД стран, входящих в объединение, на встрече в России.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародован полный текст стамбульского договора между Россией и Украиной. По каким пунктам не сошлись стороны?

      Стало известно об эпидемии среди украинских военных

      Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16

      В США рассказали о подходящих России для переговоров властях Украины

      Президент Швейцарии назвала цели саммита по Украине скромными

      Российские школьники получили сроки за групповое изнасилование мальчика

      Турчак попросил освободить его от обязанностей в «Единой России»

      В Италии прокомментировали мирное предложение России

      В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске

      На Украине отключат бытовых потребителей от линий для критических объектов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше