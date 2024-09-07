В США предотвратили теракт ИГИЛ в еврейском центре

Минюст США: в Нью-Йорке был предотвращен теракт ИГИЛ в еврейском центре

Спецслужбы США и Канады предотвратили теракт в еврейском центре в городе Нью-Йорк, который намеревался совершить 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, являющийся сторонником ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщило министерство юстиции США в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Подозреваемый планировал совершить теракт в Нью-Йорке примерно 7 октября 2024 года. Он намеревался расправиться с как можно большим количеством евреев во имя ИГИЛ. Благодаря работе ФБР и быстрым действиям наших канадских партнеров, обвиняемый был взят под стражу», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Согласно данным минюста, подозреваемый попытался выехать из Канады в США, где намеревался использовать автоматическое и полуавтоматическое оружие для совершения массового преступления в поддержку ИГИЛ. Кроме того, он распространял в соцсетях пропагандистские видеоролики и литературу террористической организации.

29 августа ЦРУ США сообщило, что передало властям Австрии разведданные о планах ИГИЛ, которые помогли предотвратить теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене.