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03:39, 7 сентября 2024Мир

В США высказались о стратегической цели Украины

Глава КНШ США Браун: отвоевание территорий все еще стратегическая цель Украины

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Глава Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльз Браун на контактной группы «Рамштайн» по вопросу военной помощи Киеву в Германии высказался о стратегической цели Украины и отметил, что ею все еще является отвоевание всей территории республики. Его слова приводит «РБК Украина».

«О возвращении и отвоевании территорий. Я не хочу отвечать за [президента Украины Владимира] Зеленского, но думаю, что это все еще стратегическая цель», — подчеркнул генерал.

Ранее украинский лидер на заседании «Рамштайна» призвал к осени закончить конфликт с Россией. Он уверен, что завершение боевых действий позволит восстановить надежный международный порядок безопасности.

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      Марина Совина
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