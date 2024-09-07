Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:02, 8 сентября 2024Мир

В США заявили об «очень реальной» угрозе терактов

Экс-госсекретарь Помпео: террористическая угроза в США и Канаде очень реальна

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Угроза террористических актов в США и Канаде «очень-очень реальна». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, перед Федеральным бюро расследований (ФБР) стоит крайне сложная задача. Он также отметил, что одной из причин возросших рисков терактов является миграционный кризис.

«Возросшая террористическая угроза в Канаде и США очень-очень реальна. Мы не контролируем свою границу, и от этого угроза резко возрастает», — сказал Помпео.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США своей реакцией на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» подспудно легитимизируют терроризм. «По сути, Америка дает "карт-бланш" на аналогичные преступления в будущем», — подчеркнул посол.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине. Как Киев может изменить ход боевых действий?

      В России начался основной день трехдневных выборов

      В США заявили об «очень реальной» угрозе терактов

      ФСБ рассекретила данные о массовых казнях в Донецке в годы войны

      В США признали ослабление страны из-за Украины

      Utair опровергла информацию о едва не севшем на недостроенную полосу в Чечне лайнере

      Командир ВСУ предупредил о последствиях потери Красноармейска

      Матч сборной России во Вьетнаме назвали пыткой

      Более полусотни человек устроили массовую драку в Краснодарском крае из-за избитой пары

      Шольц призвал украинцев найти работу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше