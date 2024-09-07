В США заявили об «очень реальной» угрозе терактов

Экс-госсекретарь Помпео: террористическая угроза в США и Канаде очень реальна

Угроза террористических актов в США и Канаде «очень-очень реальна». Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, перед Федеральным бюро расследований (ФБР) стоит крайне сложная задача. Он также отметил, что одной из причин возросших рисков терактов является миграционный кризис.

«Возросшая террористическая угроза в Канаде и США очень-очень реальна. Мы не контролируем свою границу, и от этого угроза резко возрастает», — сказал Помпео.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США своей реакцией на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» подспудно легитимизируют терроризм. «По сути, Америка дает "карт-бланш" на аналогичные преступления в будущем», — подчеркнул посол.