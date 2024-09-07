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15:44, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

В Турции раскритиковали США за выпад в адрес Путина

В Турции возмутились выпадом США в адрес Путина из-за поддержки Харрис
СюжетВыборы в Турции

Фото: Markus Lange / Globallookpress.com

Читатели турецкого портала Haber7 возмутились выпадом советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби в адрес президента России Владимира Путина из-за его слов о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Свои комментарии они оставили к публикации о реакции властей США на заявление российского лидера.

«Если действительно есть в мире государство, которое вмешивается во внутренние дела и выборы других стран, то это именно США», «В первую очередь, вам надо посмотреть в зеркало», «Тогда почему, когда вы обсуждали выборы в Турции, вы говорили только о поддержке оппозиции и прочем?», «Путин действительно хорошо их троллит», заключили читатели.

5 сентября Кирби заявил, что администрации США не понравились слова Путина об американских выборах.

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      Дарья Устьянцева
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