В Турции раскритиковали США за выпад в адрес Путина

В Турции возмутились выпадом США в адрес Путина из-за поддержки Харрис

Читатели турецкого портала Haber7 возмутились выпадом советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби в адрес президента России Владимира Путина из-за его слов о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Свои комментарии они оставили к публикации о реакции властей США на заявление российского лидера.

«Если действительно есть в мире государство, которое вмешивается во внутренние дела и выборы других стран, то это именно США», «В первую очередь, вам надо посмотреть в зеркало», «Тогда почему, когда вы обсуждали выборы в Турции, вы говорили только о поддержке оппозиции и прочем?», «Путин действительно хорошо их троллит», заключили читатели.

5 сентября Кирби заявил, что администрации США не понравились слова Путина об американских выборах.