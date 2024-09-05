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21:19, 5 сентября 2024Мир

В Белом доме прокомментировали слова Путина о выборах в США

Кирби: администрации США не понравились слова Путина об американских выборах

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрации США не понравились слова президента России Владимира Путина об американских выборах. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале правительства.

«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, - это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал в них вмешиваться», — прокомментировал Кирби.

5 сентября президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что фаворитом Москвы на президентских выборах США был действующий лидер страны Джо Байден. Однако после его выхода из предвыборной гонки в Кремле будут поддерживать его преемницу вице-президента Камалу Харрис.

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      Евгений Силаев
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