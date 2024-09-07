Во Франции рассказали о наступившей для Зеленского двойной катастрофе

Политик Филиппо заявил о настигнувшей Зеленского внутренней и внешней катастрофе

Для украинского президента Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за отставок в правительстве и неудач на фронте, рассказал на своей странице в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — отметил политик.

Филиппо также выступил с призывом остановить «резню» и перейти к мирным переговорам.

Ранее французский политик заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакой на Курскую область хотели отвлечь внимание от своих военных провалов на фронте. По его словам, ситуация для ВСУ на фронте является катастрофической. Филиппо также напомнил о дефиците оружия и живой силы у украинских войск.