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10:57, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

Запад отклонил просьбу Зеленского бить вглубь России

WP: Зеленскому не удалось убедить Запад в снятии ограничений ударов по России

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось убедить западных союзников разрешить снятие ограничений на удары вглубь территории России. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Просьба Зеленского разрешить удары вглубь России не принесла заметного прогресса, так как главный военный сторонник Украины, США, не стали немедленно отменять свои ограничения на использование вооружений большей дальности», — отмечается в публикации.

По мнению газеты, подобный «публичный тупик подчеркивает повышение ставок для украинского лидера», так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят «постоянные потери» на линии фронта.

Ранее Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю. Он отметил, что дальнобойное оружие, которое есть у украинских партнеров, может достигать цели на расстоянии около 200 километров.

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      Дарья Устьянцева
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