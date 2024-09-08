8 сентября в России празднуют День танкиста и чествуют защитников блокадного Ленинграда, а во всем мире отмечают Международный день грамотности. Для верующих людей этот день — Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. «Лента.ру» рассказывает о праздниках и традициях, связанных с 8 сентября.
Праздники в России
День танкиста
Праздник, установленный в 1946 году, отмечают во второе воскресенье сентября. Изначально День танкиста учредили, чтобы отметить заслуги бронетанковых и механизированных войск во время Великой Отечественной войны и поблагодарить танкостроителей, которые участвовали в создании боевых машин.
Сегодня поздравления принимают все причастные к отрасли. На данный момент РФ обладает крупнейшими бронетанковыми войсками. Считается, что в 2021 году у страны было примерно 3,5 тысячи танков — в стране продолжают выпускать новые боевые машины, а старые проходят модернизацию.
Какие еще праздники отмечают в России 8 сентября
- Дeнь пoминoвeния зaщитникoв Лeнингpaдa, пaвшиx и живыx;
- День финансиста.
Праздники в мире
Международный день грамотности
Праздник впервые отметили в 1966 году по инициативе ЮНЕСКО. Организация утвердила Международный день грамотности по итогам Всемирной конференции министров образования, которая прошла в Тегеране годом ранее. Датой выбрали день открытия мероприятия.
Исследование, проведенное ЮНЕСКО в 2020 году, показало, что каждый седьмой человек старше 15 лет не обладает базовыми знаниями. При этом повышение уровня грамотности способствует улучшению качества жизни, достижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей для разных групп населения по всему миру.
Какие еще праздники отмечают в мире 8 сентября
- День посиделок на кухне;
- День извинений;
- Международный день солидарности журналистов:
- Всемирный день журавля;
- День сериала «Звездный путь».
Какой церковный праздник сегодня
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
Праздник был установлен в память о спасении Москвы от нашествия войск хана Тамерлана. В 1395 году он вплотную подступил к городу — опытное ордынское войско во много раз превосходило по численности русские отряды. Чтобы восстановить моральный дух москвичей, митрополит Киприан велел привезти в город Владимирскую икону. Образ встретили на Кучковом поле. Именно это событие и называют Сретением.
Согласно преданию, москвичи неустанно молились перед иконой, и произошло чудо — Тамерлану явилась во сне Дева Мария и велела оставить город в покое. Испугавшись грозного знамения, военачальник не решился перейти в наступление.
Какие еще церковные праздники отмечают 8 сентября
- День памяти мучеников Адриана и Наталии;
- Почитание Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»;
- Собор святых Нижегородской митрополии;
- День памяти блаженной Марии Дивеевской.
Приметы на 8 сентября
На Руси 8 сентября отмечали день Натальи Овсяницы. В этот день крестьяне завершали сбор овса и готовили выпечку из овсяной муки. А еще было принято приносить в дом ветку рябины — считалось, что она поможет сохранить благополучие в семье и прогонит нехорошие сны.
- Если 8 сентября на рябине много плодов, а листва с дуба и березы еще не опала — зима будет морозной;
- В лесу слышен стук дятла, значит, скоро наступит дождливая погода;
- В этот день нельзя объедаться — иначе в семье не будет достатка;
- 8 сентября замужним женщинам не стоит вступать в конфликты с супругом и семьей — это не решит проблемы, а только их усложнит;
- На Наталью Овсяницу нельзя жаловаться — день нужно провести в хорошем настроении.
Кто родился 8 сентября
Мартин Фримен (53 года)
Массовый зритель познакомился с Мартином Фрименом в 2003 году после выхода романтической комедии «Реальная любовь». Также он снимался в британской версии «Офиса», фильме «Автостопом по галактике» и сериале «Фарго». Всемирную известность актеру принесла роль Джона Ватсона в сериале «Шерлок», также он сыграл хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии «Хоббит».
Борис Рыжий (1974-2001)
Бориса Рыжего называют «последним советским поэтом». За свою короткую жизнь он написал более тысячи стихотворений, которые были переведены на многие европейские языки. Также Борис Рыжий участвовал в международном поэтическом фестивале в Нидерландах и считался "самым талантливым поэтом своего поколения". Однако жизнь молодого поэта трагически оборвалась в 26 лет.
Кто еще родился 8 сентября
- Ричард I Львиное Сердце (1157-1199) — английский король;
- Наталья Гончарова (1812-1863) — супруга Александра Пушкина;
- Владимир Епифанцев (53 года) — российский актер;
- Авичи (1989-2018) — шведский музыкальный продюсер и диджей.