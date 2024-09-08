Адвокат рассказал о судьбе арестованного имущества генерала Попова

Адвокат: имущество экс-замминистра обороны Попова пока еще в его собственности

Арестованное имущество бывшего замминистра обороны Павла Попова, обвиняемого в мошенничестве, до сих пор находится в его собственности. О судьбе имущества сообщил ТАСС его адвокат Игорь Дюкин.

По его словам, обеспечительный арест касается лишь операций с этим имущество. В частности, его нельзя продать или подарить. В то же время правозащитник подчеркнул, что имущество все равно находится в праве собственности генерала: Попов им владеет и имеет право пользоваться. «После приговора суда по его делу будет решена дальнейшая судьба этого имущества», — отметил Дюкин.

Павел Попов был задержан 29 августа по делу, связанному с хищениями в «Патриоте». По версии следствия, замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок за счет парка. Кроме того, он заставил связанных с «Патриотом» коммерсантов выполнять на нем строительные работы, а также обеспечивать его дальнейшее обслуживание.