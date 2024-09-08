Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 8 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал о несоблюдении Киевом прав военнопленных

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Киев не соблюдал права военнопленных

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Киевские власти не соблюдали прав военнопленных. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

По словам офицера, даже телефонные звонки пленным разрешали делать лишь в том случае, если Киеву была от этого выгода.

«О соблюдении каких бы то ни было прав наших военнопленных — об этом речи до сих пор не было. В принципе, звонить нашим военнопленным позволяли только ради своих каких-то политических выгод, делая из этого какие-то политические моменты», — заявил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что в России возбудили дело по факту жестокого обращения Вооруженных сил Украины с военнопленными. Это произошло после публикации кадров с пытками.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Россиянин выиграл миллион рублей в «Камень, ножницы, бумага»

      Алаудинов рассказал о несоблюдении Киевом прав военнопленных

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ в Курской области за прошедшие сутки

      НАТО уличили в копировании тактик Российской армии при обучении ВСУ

      Полицейские забыли мигранта в лесу и попали под суд

      Лавров заявил об агонии киевского режима

      Нацисты охотились за американскими летчиками на Украине. Какие потери понесли США?

      Российские войска поразили центр специальных операций ВСУ

      Размещение F-35 в Финляндии назвали серьезной угрозой для России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше