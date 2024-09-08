Алаудинов рассказал о несоблюдении Киевом прав военнопленных

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Киев не соблюдал права военнопленных

Киевские власти не соблюдали прав военнопленных. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

По словам офицера, даже телефонные звонки пленным разрешали делать лишь в том случае, если Киеву была от этого выгода.

«О соблюдении каких бы то ни было прав наших военнопленных — об этом речи до сих пор не было. В принципе, звонить нашим военнопленным позволяли только ради своих каких-то политических выгод, делая из этого какие-то политические моменты», — заявил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что в России возбудили дело по факту жестокого обращения Вооруженных сил Украины с военнопленными. Это произошло после публикации кадров с пытками.