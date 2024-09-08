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10:12, 8 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил об ускорении наступления Российской армии в зоне СВО

Алаудинов: атака ВСУ под Курском ускорила наступление армии России в зоне СВО
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Сергей Бобылев /  РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью атаки на Курскую область хотели замедлить продвижение Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО), но это только ускорило ход наступления. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») думали, что наступление российских войск остановится, что войска с тех участков, где мы идем в наступление, будут сняты и переброшены сюда. (...) Как мы видим, наступление российских войск, наоборот, убыстрило свой ход», — рассказал Алаудинов о последствиях атаки на Курскую область.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что Украина планировала взять под контроль Курскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы шантажировать Россию, однако ей не удалось это сделать. По словам Алаудинова, российские военные остановили ВСУ в Курской области и нанесли им ощутимый урон.

Ранее Алаудинов оценил положение ВСУ под Курском словами «приходится очень несладко». Он сообщил, что украинская армия понесли большие потери личного состава.

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      Олег Давыдов
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