Автобренды в ЕС захотели оштрафовать на миллиарды евро

Автобренды в ЕС могут оштрафовать на €15 млрд из-за низких продаж электромобилей

Европейских автопроизводителей захотели оштрафовать на общую сумму до 15 миллиардов евро из-за недостаточного уровня продаж электромобилей, спрос на которые снизился. Об этом заявил исполнительный директор французской компании Renault Group Люка де Мео в эфире радио France Inter.

Глава компании, председатель Ассоциации европейских автопроизводителей, отметил, что по правилам Евросоюза (ЕС) нормы выбросов углекислого газа для автопроизводителей высчитываются по соотношению проданных автомобилей с ДВС и электромобилей.

Он подчеркнулл, что каждый проданный электрокар компенсирует продажу четырех бензиновых машин. При этом в августе на электромобили пришлось всего 12,5 процента от общего количества проданных машин в Европе, что на 10,8 процента меньше год к году.

Причина уменьшения спроса, по его словам, кроется в слишком высоких ценах на электрокары при неопределенности с сохранением государственных субсидий на их покупку. Де Мео призвал европейские власти и институты «проявить гибкость», а также не давить на производителей штрафами. Он также уточнил, что без роста продаж электромобилей под угрозой окажутся и различные сопутствующие проекты вроде заводов по производству тяговых батарей.

Ранее стало известно, что ведущие европейские автопроизводители провели встречу за закрытыми дверями со своими коллегами из Китая.