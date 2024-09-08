Байден провел 40 процентов времени правления в отпуске

NYP: Байден провел 532 дня в отпуске менее чем за четыре года президентства

Президент США Джо Байден менее чем за четыре года провел в отпуске 532 дня. Об этом сообщила газета New York Post.

Это составляет около 40 процентов от 1326 дней, которые он провел на посту главы государства. По подсчетам Республиканского национального комитета, среднестатистическому американцу, который проводит в отпуске 11 дней в году, потребовалось бы примерно 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных.

Для сравнения, экс-лидеры США Рональд Рейган и Барак Обама отдыхали всего 11 процентов из своих двух президентских сроков. «Образ Байдена, крепко спящего и откинувшегося на спинку кресла на пляже, в то время как Америка и мир в огне, будет определять его президентство», — заявил главный юрисконсульт бюджетного управления Белого дома при бывшем президенте Дональде Трампе Марк Паолетта.

В 2022 году пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на критику в адрес Джо Байдена из-за его частых поездок в свою резиденцию на пляже в штате Делавэр. Она объяснила, что глава государства может работать откуда угодно.