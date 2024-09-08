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11:41, 8 сентября 2024Россия

Белгородский губернатор сообщил о мощном пожаре после атаки ВСУ

Губернатор Гладков: в селе Никольском после атаки ВСУ загорелся ангар
СюжетПожары в России

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В селе Никольском в Белгородской области после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся ангар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

«Загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные расчеты приступили к тушению. Информация о последствиях уточняется», — рассказал о мощном пожаре губернатор Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников в небе над Белгородской областью.

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