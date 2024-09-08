Белгородский губернатор сообщил о мощном пожаре после атаки ВСУ

Губернатор Гладков: в селе Никольском после атаки ВСУ загорелся ангар

В селе Никольском в Белгородской области после удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся ангар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

«Загорелся ангар, вследствие чего произошло обрушение кровли по всей площади. Пожарные расчеты приступили к тушению. Информация о последствиях уточняется», — рассказал о мощном пожаре губернатор Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников в небе над Белгородской областью.