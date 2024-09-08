Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над территорией России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией России. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что атаки с применением беспилотников были пресечены примерно в 9:30 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотником Курскую область. В результате БПЛА был уничтожен средствами ПВО.
Перед этим стало известно о попытке ВСУ атаковать беспилотником Белгородскую область. БПЛА тоже был сбит.