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23:14, 7 сентября 2024Россия

ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотником

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки ВСУ по объектам на территории Российской Федерации была отражена 7 сентября примерно в 22:25 по московскому времени.

До этого Минобороны показало кадры поражения сил ВСУ в лесах Курской области. Как рассказали в Минобороны, скопление живой силы и техники украинской армии, замаскированное в лесном массиве, было обнаружено при помощи средств воздушной разведки.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ Курскую область оказалась абсолютно бессмысленной. По его словам, на вторжение ВСУ в Курскую область Россия отреагировала без паники.

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      Маргарита Пименова
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