ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотником

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.
Уточняется, что попытка атаки ВСУ по объектам на территории Российской Федерации была отражена 7 сентября примерно в 22:25 по московскому времени.
До этого Минобороны показало кадры поражения сил ВСУ в лесах Курской области. Как рассказали в Минобороны, скопление живой силы и техники украинской армии, замаскированное в лесном массиве, было обнаружено при помощи средств воздушной разведки.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ Курскую область оказалась абсолютно бессмысленной. По его словам, на вторжение ВСУ в Курскую область Россия отреагировала без паники.