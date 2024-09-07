ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотником

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки ВСУ по объектам на территории Российской Федерации была отражена 7 сентября примерно в 22:25 по московскому времени.

До этого Минобороны показало кадры поражения сил ВСУ в лесах Курской области. Как рассказали в Минобороны, скопление живой силы и техники украинской армии, замаскированное в лесном массиве, было обнаружено при помощи средств воздушной разведки.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что атака ВСУ Курскую область оказалась абсолютно бессмысленной. По его словам, на вторжение ВСУ в Курскую область Россия отреагировала без паники.