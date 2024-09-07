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23:02, 7 сентября 2024Мир

В США назвали атаку ВСУ на Курскую область бессмысленной

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: атака ВСУ на Курскую область оказалась бессмысленной

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оказалась абсолютно бессмысленной. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По его словам, на вторжение ВСУ в Курскую область Россия отреагировала без паники. Эксперт подчеркнул, что украинская армия в ходе данной операции понесла серьезные потери личного состава и техники, которые не получится заменить.

«Это действительно стало бессмысленной атакой. У вас есть украинские войска, которые бродят вокруг и их преследуют российские бригады», — сказал Джонсон.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для украинского президента Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за отставок в правительстве и неудач на фронте. «Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — сказал он.

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      Артём Верейкин
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