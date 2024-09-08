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21:42, 8 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия заявила о 14 тысячах украинских военных на границе

СБ Белоруссии: Украина сконцентрировала у границы группировку в 14 тысяч человек

Около белорусской границы находится украинская группировка из 14 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович в эфире ОНТ, пишет ТАСС.

«Наша группировка у государственной границы — это просто смешно говорить, что она угрожает безопасности Украины», — сказал он.

По его словам, решение об усилении южного операционного направления «абсолютно оправданно». Он добавил, что белорусская группировка сил из 4,5 тысячи военных у украинских границ в разы меньше той группировки, которая сконцентрирована на сопредельной территории Украины.

Ранее сообщалось, что уклонистов с Украины впервые задержали на границе с Белоруссией. Группа мужчин была задержана при попытке перейти границу Украины с Белоруссией (ныне закрытую украинской стороной) через минные поля.

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      Марина Совина
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