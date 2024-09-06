Украинские уклонисты начали прорываться в Белоруссию через минные поля

Уклонистов с Украины впервые задержали на границе с Белоруссией

Уклонистов с Украины впервые задержали на границе с Белоруссией. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Группа мужчин была задержана при попытке перейти границу Украины с Белоруссией (ныне закрытую украинской стороной) через минные поля.

Издание отмечает, что ранее о попытках прорваться через белорусский участок границы не сообщалось. Обычно мужчины призывного возраста пытались незаконно пересечь границу с Молдавией или со странами Европейского союза. Эти маршруты усиленно перекрывают.

Ранее Погранслужба Украины сообщила о задержании группы уклонистов, пытавшихся незаконно покинуть страну через границу с Молдавией.