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19:21, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине задержали группу пытавшихся сбежать в Молдавию уклонистов

ГПСУ: на Украине задержали 12 уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию

Фото: Telegram-канал «ДПСУ | Держприкордонслужба»

На Украине задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно покинуть страну. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 12 украинцев хотели сбежать в Молдавию через территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Для этого они воспользовались услугами одного из Telegram-каналов. За возможность оказаться за границей каждый из мужчин должен был заплатить по 120 тысяч гривен (около 265 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Однако уклонистов заметили пограничники. Все граждане были задержаны. Против них были составлены административные протоколы.

Ранее стало известно, что сотрудники ГПСУ задержали украинца, пытавшегося переплыть Дунай в ластах. Выяснилось, что после возвращения из Польши мужчина почти год просидел дома, после чего решил сбежать в Европу.

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      Екатерина Грищенко
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