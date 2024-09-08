Белоусов поздравил российских танкистов

Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником и отметил их героизм

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил танкистов с профессиональным праздником. Приказ главы МО РФ опубликовал Telegram-канал Минобороны.

Белоусов отметил высокий уровень подготовки, стойкость и героизм российских танкистов в ходе специальной военной операции (СВО). «Они умело ориентируются в сложной обстановке, действуют смело и настойчиво, эффективно решают все поставленные задачи», — говорится в поздравлении.

Глава Минобороны также выразил признательность сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, благодаря труду которых создаются уникальные образцы бронетанкового вооружения и техники.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за верную службу. Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших успехов на благо Отечества!», — подчеркнул Белоусов.

Ранее Белоусов поздравил российских военных с освобождением Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского в Донецкой народной республике (ДНР). Белоусов поблагодарил участвующих в специальной военной операции (СВО) бойцов за верность воинскому долгу и присяге.