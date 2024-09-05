Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:31, 5 сентября 2024Россия

Белоусов обратился к российским военным в зоне спецоперации

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Пречистовки и Нетайловки в ДНР

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Глава Минобороны РФ направил поздравления командованию и личному составу 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, которой удалось освободить Пречистовку, а также личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады, освободившей Первомайское, Нетайловку и Новгородское.

Белоусов поблагодарил участвующих в специальной военной операции (СВО) бойцов за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность государства.

Ранее Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го мотострелкового полка с взятием под контроль населенного пункта Орловка в ДНР 433-й гвардейский мотострелковый полк с взятием Бердычей, Очеретино и Евгеновки.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

      Белоусов обратился к российским военным в зоне спецоперации

      В Киеве появилась надпись в поддержку СВО

      Раскрыты траты США из-за ожирения у военных

      Трамп пообещал «спасти» TikTok в США

      51-летняя Хайди Клум вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте

      Премьер Грузии сравнил партию Саакашвили с партией Гитлера и призвал избавиться от нее

      Российский военный после ранения смог обезвредить 18 мин

      В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

      Алаудинов заявил о попытках «людей в Москве» и «сатанистов за спинами» расшатать Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше