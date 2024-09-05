Белоусов обратился к российским военным в зоне спецоперации

Белоусов поздравил бойцов с освобождением Пречистовки и Нетайловки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Глава Минобороны РФ направил поздравления командованию и личному составу 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, которой удалось освободить Пречистовку, а также личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады, освободившей Первомайское, Нетайловку и Новгородское.

Белоусов поблагодарил участвующих в специальной военной операции (СВО) бойцов за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность государства.

Ранее Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го мотострелкового полка с взятием под контроль населенного пункта Орловка в ДНР 433-й гвардейский мотострелковый полк с взятием Бердычей, Очеретино и Евгеновки.