Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с взятием Орловки в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав воинских частей, участвующих в специальной военной операции (СВО), с успешным выполнением боевых задач. Поздравления опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В частности, в телеграммах министр поздравил командование и личный состав 589-го мотострелкового полка с взятием под контроль населенного пункта Орловка в Донецкой народной республике (ДНР) и 433-й гвардейский мотострелковый полк с взятием Бердычей, Очеретино и Евгеновки.

В своем обращении Белоусов сообщил, что более 2,5 тысячи российских военных награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за героизм, отвагу и мужество, и поблагодарил их.

Ранее Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям, принимающим участие в специальной военной операции (СВО), в частности, командованию и личному составу 239-го казачьего полка.