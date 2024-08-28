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03:05, 28 августа 2024Россия

Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с взятием Орловки в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав воинских частей, участвующих в специальной военной операции (СВО), с успешным выполнением боевых задач. Поздравления опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В частности, в телеграммах министр поздравил командование и личный состав 589-го мотострелкового полка с взятием под контроль населенного пункта Орловка в Донецкой народной республике (ДНР) и 433-й гвардейский мотострелковый полк с взятием Бердычей, Очеретино и Евгеновки.

В своем обращении Белоусов сообщил, что более 2,5 тысячи российских военных награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия за героизм, отвагу и мужество, и поблагодарил их.

Ранее Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям, принимающим участие в специальной военной операции (СВО), в частности, командованию и личному составу 239-го казачьего полка.

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