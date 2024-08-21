Белоусов обратился к занявшим Нью-Йорк в ДНР российским бойцам

Глава Минобороны Белоусов поздравил занявших Нью-Йорк в ДНР солдат

Глава Минобороны Андрей Белоусов обратился к занявшим населенный пункт Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР) бойцам. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в Telegram.

В поздравительной телеграмме на имя командиров и личного состава 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады Белоусов поздравил их с военным успехом. «Бригада по праву носит почетное наименование "гвардейская"», — подчеркнул он.

Министр отметил, что действия личного состава и командиров бригады позволили установить контроль над 21 населенным пунктом Запорожской области и ДНР. «Вы уверенно продвигаетесь вперед, освобождая Донбасс, ведя нас к общей Победе. (...) Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность», — заключил глава Минобороны.

Ранее Белоусов направил телеграмму еще одному российскому подразделению — 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова II-й степени дивизии, которое заняло село Раздоловка в ДНР. В телеграмме Белоусов отметил стойкость и мужество военнослужащих.