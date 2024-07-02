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12:57, 2 июля 2024Россия

Белоусов обратился к установившему контроль над Раздоловкой в ДНР соединению

Белоусов поздравил 106-ю дивизию с освобождением Раздоловки в ДНР

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова II-й степени дивизии с освобождением села Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР). О телеграмме, направленной бойцам главой военного ведомства, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

В телеграмме Белоусов отметил стойкость и мужество военнослужащих, а также самоотверженность командования и личного состава дивизии в ходе боевых действий на территории ДНР.

Еще одну телеграмму глава Минобороны направил бойцам 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II-й степени Кутузова бригаде, бойцы которой ранее установили контроль над рядом населенных пунктов Донбасса. Он отметил, что руководство страны высоко ценит подвиг солдат.

Армия России заняла Раздоловку 28 июня. В ДНР пояснили, что контроль над этим населенным пунктом позволит расширить плацдарм под Северском. Занятие Раздоловки также дает возможность расширить операции для ударов по украинской логистике, добавили там.

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      Алан Босиков
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