Белоусов обратился к установившему контроль над Раздоловкой в ДНР соединению

Белоусов поздравил 106-ю дивизию с освобождением Раздоловки в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова II-й степени дивизии с освобождением села Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР). О телеграмме, направленной бойцам главой военного ведомства, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

В телеграмме Белоусов отметил стойкость и мужество военнослужащих, а также самоотверженность командования и личного состава дивизии в ходе боевых действий на территории ДНР.

Еще одну телеграмму глава Минобороны направил бойцам 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II-й степени Кутузова бригаде, бойцы которой ранее установили контроль над рядом населенных пунктов Донбасса. Он отметил, что руководство страны высоко ценит подвиг солдат.

Армия России заняла Раздоловку 28 июня. В ДНР пояснили, что контроль над этим населенным пунктом позволит расширить плацдарм под Северском. Занятие Раздоловки также дает возможность расширить операции для ударов по украинской логистике, добавили там.