Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО

Белоусов подчеркнул мужество и упорство бойцов, участвующих в спецоперации в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В частности министр обороны подчеркнул мужество и упорство бойцов, занимающих населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Так, Белоусов направил поздравления командованию и личному составу 239-го казачьего полка.

«Сегодня вы, воины-танкисты, уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес потери и отступил. Проявляя пример стойкости и упорства в боях с врагом, вами освобожден населенный пункт Желанное», — говорится в телеграмме.

Ранее Белоусов обратился к занявшим населенный пункт Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. В поздравительной телеграмме на имя командиров и личного состава 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады министр обороны поздравил их с военным успехом.