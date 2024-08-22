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00:53, 22 августа 2024Россия

Белоусов направил телеграммы воинским частям в зоне СВО

Белоусов подчеркнул мужество и упорство бойцов, участвующих в спецоперации в ДНР

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В частности министр обороны подчеркнул мужество и упорство бойцов, занимающих населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Так, Белоусов направил поздравления командованию и личному составу 239-го казачьего полка.

«Сегодня вы, воины-танкисты, уверенно продвигаетесь вперед на красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес потери и отступил. Проявляя пример стойкости и упорства в боях с врагом, вами освобожден населенный пункт Желанное», — говорится в телеграмме.

Ранее Белоусов обратился к занявшим населенный пункт Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. В поздравительной телеграмме на имя командиров и личного состава 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады министр обороны поздравил их с военным успехом.

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      Евгений Силаев
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