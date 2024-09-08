Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:28, 8 сентября 2024Интернет и СМИ

Бывший участник КВН рассказал о последней встрече с Александром Масляковым

Бывший участник КВН, депутат Тарбаев: Масляков всегда мог найти слова

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Телеведущий, легенда КВН Александр Масляков всегда мог найти слова, рассказал бывший участник КВН, выступавший в команде «Сборная РУДН» в качестве капитана, бывший редактор Высшей лиги КВН, депутат Сангаджи Тарбаев. О последней встрече с Масляковым он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Последняя моя встреча с ним была два с половиной года назад. Я тогда был редактором Высшей лиги КВН. Мы с ним много времени провели в разговорах и обсуждениях. Сначала мы с ним, конечно, общались как кавээнщик с президентом Клуба КВН. Потом я с ним общался уже как чемпион, потом уже как редактор. Во всех этих ипостасях он выполнял для меня роль наставника. Он всегда мог найти слова, донести свою мысль, мог и поругать, мог и похвалить. Но при этом всегда чувствовалась поддержка в его словах», — рассказал Тарбаев.

Бывший участник КВН вспомнил, что в последнем общении с Масляковым было обсуждение одной из игр КВН, которая готовилась к эфиру.

«Он уставшим голосом тогда сказал мне: "Сангаджи, ты знаешь и без меня, как все там надо сделать". Я сказал: "Александр Васильевич, хорошо". Это не говорит о том, что я могу как-то заменить — ни в коем случае. Я о том, что он таким образом показал, что он мне доверяет, и мне это очень приятно», — заключил он.

Ранее стало известно, что в возрасте 82 лет скончался телеведущий и легенда КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в Telegram-канале передачи.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Умер телеведущий Александр Масляков. Последние месяцы он был неизлечимо болен

      Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии

      Умер игравший в «Золотом теленке» заслуженный артист РФ

      СССР и США совместно бомбили нацистов. Почему после войны об этом забыли?

      Раскрыты сроки возвращения Неймара к матчам

      Украинский журналист оценил реальную численность дезертиров в рядах ВСУ

      Бывший участник КВН рассказал о последней встрече с Александром Масляковым

      Подполье рассказало о сильном взрыве на складе с боеприпасами ВСУ

      Киркоров назвал профессию своей мечты

      Названа возможная причина смерти Александра Маслякова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше