Бывший участник КВН рассказал о последней встрече с Александром Масляковым

Бывший участник КВН, депутат Тарбаев: Масляков всегда мог найти слова

Телеведущий, легенда КВН Александр Масляков всегда мог найти слова, рассказал бывший участник КВН, выступавший в команде «Сборная РУДН» в качестве капитана, бывший редактор Высшей лиги КВН, депутат Сангаджи Тарбаев. О последней встрече с Масляковым он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Последняя моя встреча с ним была два с половиной года назад. Я тогда был редактором Высшей лиги КВН. Мы с ним много времени провели в разговорах и обсуждениях. Сначала мы с ним, конечно, общались как кавээнщик с президентом Клуба КВН. Потом я с ним общался уже как чемпион, потом уже как редактор. Во всех этих ипостасях он выполнял для меня роль наставника. Он всегда мог найти слова, донести свою мысль, мог и поругать, мог и похвалить. Но при этом всегда чувствовалась поддержка в его словах», — рассказал Тарбаев.

Бывший участник КВН вспомнил, что в последнем общении с Масляковым было обсуждение одной из игр КВН, которая готовилась к эфиру.

«Он уставшим голосом тогда сказал мне: "Сангаджи, ты знаешь и без меня, как все там надо сделать". Я сказал: "Александр Васильевич, хорошо". Это не говорит о том, что я могу как-то заменить — ни в коем случае. Я о том, что он таким образом показал, что он мне доверяет, и мне это очень приятно», — заключил он.

Ранее стало известно, что в возрасте 82 лет скончался телеведущий и легенда КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в Telegram-канале передачи.