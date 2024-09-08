Скончался Александр Масляков

В КВН сообщили о смерти Александра Маслякова

В возрасте 82 лет скончался бывший ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в Telegram-канале передачи.

В КВН не назвали причину смерти ведущего.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами», — сообщили в пресс-службе программы.

В апреле сообщалось, что Масляков проходил поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Отмечается, что проблемы со здоровьем у телеведущего начались после перенесенного в 2022 году коронавируса.

В 1994 году Масляков был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».